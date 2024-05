Mark van Stokkum Herenboeren

NOS Nieuws • vandaag, 22:16 Steeds meer burgers worden samen eigenaar van een boerderij

In het weekend boodschappen doen bij je eigen boerderij. Zo'n 9000 mensen doen dat inmiddels. Samen bezitten particulieren nu 21 boerderijen verdeeld over heel Nederland en er zijn er nog 35 in ontwikkeling. Het concept heet Herenboeren, afgeleid van de vroegere grootgrondbezitters die vanuit hun luie stoel de boerderij aanstuurden.

Een Herenboerderij is een coöperatie en kent zo'n 200 tot 270 eigenaren. Zij hebben één of twee boeren in dienst die een gemengd boerenbedrijf runnen. De boerderij voedt gemiddeld zo'n 500 monden. De meeste eigenaren zijn gezinnen. Het kost 2000 tot 2500 euro om mede-eigenaar te worden.

Vers eten uit de buurt, dat vinden ze bij deze boerderij in Breda vooral belangrijk:

0:49 'Mooi om te weten dat het uit je eigen achtertuin komt'

Het initiatief komt van Geert van der Veer, die tien jaar geleden de eerste Herenboerderij opzette in het Brabantse Boxtel. Doel van de Herenboerderij is gezond voedsel produceren voor een redelijke prijs met een fatsoenlijk inkomen voor de boer. Van der Veer zet zich niet af tegen de 'gewone boer', maar wil wel veranderingen in de landbouw.

"Ik denk dat je ons moet zien als inspiratiebron", zegt Van der Veer. "Als je ergens de schouders onder zet dan kun je ergens komen. En ik hoop ook echt dat andere boeren die inspiratie willen omarmen en ermee aan de slag gaan. Wij staan open om te vertellen wat we hebben geleerd in de afgelopen tien jaar," zegt Van der Veer.

Vrijwillig oogsten

Bij Herenboerderij Op 't Lies in Breda zijn ze er deze zaterdag vroeg bij. Tientallen mede-eigenaren helpen vrijwillig mee met het oogsten van onder meer paksoi. De sfeer is gemoedelijk en sommige mensen hebben hun kinderen meegenomen die hier hun eigen moestuin hebben.

Sven Rommers is de boer die deze boerderij exploiteert in opdracht van de leden. Hij is in loondienst en hoeft zich geen zorgen te maken over regels en financiën. Zijn belangrijkste taak is "om de eigenaren tevreden te houden".

Om 10.00 uur wordt de groente vers van het land verdeeld onder de leden van de coöperatie. De 250 eigenaren vertrekken met grote tassen verse producten weer naar huis. Naast groente en fruit zijn er eieren en soms is er ook vlees van de varkens, kippen of koeien.

Hele jaar buiten

De varkens leven Op 't Lies in een klein paradijs met water, modderpoelen en hier en daar een plek om te schuilen. De koeien hebben zoveel land dat het even duurt voor ze zijn gevonden. De kippen zijn verstopt in het hoge gras.

Alle dieren zijn het hele jaar in de open lucht, maar het viel niet mee om daar toestemming voor te krijgen, vertellen de eigenaren. Alle regelgeving voor varkens bijvoorbeeld is gebaseerd op dieren die in stallen verblijven.

Herenboeren streeft er naar om in 2030 te groeien naar 75 boerderijen. Om het tienjarig jubileum te vieren gooit de organisatie volgend weekend de deuren open voor geïnteresseerden.