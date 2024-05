NOS Nieuws • vandaag, 15:40

Premier Slowakije raakt zwaargewond bij schietpartij

De Slowaakse premier Robert Fico is volgens meerdere Slowaakse media zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Volgens het Slowaakse televisiestation TA3 waren vier schoten te horen en is de premier door één kogel in zijn buik geraakt.