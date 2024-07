NOS Wielrennen • gisteren, 15:09

Lavreysen durft 'Harrie's hattrick' nu wél aan: 'Drie keer goud in Parijs'

Een reportage over baansprinter Harrie Lavreysen aan de vooravond van het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Een EK dat in het teken staat van de Olympische Spelen in Parijs.