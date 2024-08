NOS Sport • vandaag, 00:49 Parijs vandaag: Bouwmeester kan nu al goud binnenhalen, Hassan in finale 5.000 meter

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 10. Klik hier voor het volledige programma.

Als je de naam Sifan Hassan op de startlijst van een finale van een olympisch nummer ziet staan, kun je de medaillespiegel er maar beter bij pakken. Vanavond om 21.00 uur loopt de tweevoudig olympisch kampioene haar eerste finale in Parijs en dat doet ze op de 5.000 meter.

In Tokio liep Hassan de 5.000 meter ook. Ze won toen glansrijk.

ANP Sifan Hassan na de 5.000 meter in Tokio

En ook Marit Bouwmeester kan al officieus olympisch kampioen worden. Ze vaart haar negende en tiende race. Met haar grote voorsprong is er een goede kans dat ze vandaag al haar gouden medaille binnenhaalt.

Anders is er morgen een tweede kans in de medalrace. Bij een nieuwe olympische titel wordt Bouwmeester de meest succesvolle olympische zeilster ooit: 2x goud, 1x zilver en 1x brons,

Reuters Bouwmeester in een eerdere race op deze Spelen

Naast Hassan komen er op en rondom de atletiekbaan meer Nederlanders in actie. Nick Smidt loopt bij de mannen 's ochtends al de series bij de 400 meter horden en Lieke Klaver loopt iets na 12.00 uur haar eerste ronde op de 400 meter.

Vanaf 19.00 uur doet Menno Vloon mee in de finale van het polsstokhoogspringen. Daarnaast loopt Tasa Jiya om 20.45 uur haar halve finale op de 200 meter.

En tot slot komt ook Jorinde van Klinken in actie. Zij hoopt na haar zilveren EK-medaille de discus opnieuw richting een plak te werpen. De finale in het discuswerpen begint om 20.30 uur.

Baanwielrennen begint

Met Marianne Vos pakte de Nederlandse wielerploeg zondag een zilveren medaille op de weg. Vandaag gaan we naar binnen en beginnen de Spelen voor de baanwielrenners. Nederland is met een ploeg zwaargewichten naar Parijs gekomen.

Vooral Harry Lavreysen is op een missie. Hij wil goud, goud en nog eens goud. De eerste stap naar zijn trilogie kan vandaag vanaf 17.00 uur worden gezet. Dan begint de kwalificatie voor de teamsprinters. Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zullen die hoogstwaarschijnlijk zonder kleerscheuren doorkomen.

Ook de vrouwen met Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet zullen de beenspieren flink aan het werk zetten.

Niet alleen het baanwielrennen begint vandaag, datzelfde geldt voor het schoonspringen. Else Praasterink probeert zich 's ochtends na 10 uur op de 10-meterplank te plaatsen voor de halve finales, later op de dag.

Toch opnieuw zwemmen in de Seine

Het water in de Seine werd na maandenlange speculaties over de hygiëne vorige week toch schoon genoeg bevonden, waardoor de triatleten tijdens de individuele wedstrijden in de beroemde rivier zwommen.

Of het water daadwerkelijk schoon genoeg was, is maar de vraag. Er zijn triatleten ziek geworden na deze wedstrijden. Toch gaat er vandaag opnieuw gezwommen worden in de Seine. En dus mogen Rachel Klamer, Maya Kingma, Richard Murray en Mitch Kolkman in het beruchte water plonzen voor de gemengde wedstrijd bij het triatlon om 08.00 uur.

Eindfase toernooien

Daarnaast gaan enkele sporten vandaag richting de belangrijkste fase. De fase waarin de prijzen steeds dichterbij gaan komen. Zo willen Katja Stam en Raïsa Schoon naar de kwartfinales van het beachvolleybaltoernooi en kunnen de hockeyvrouwen zich plaatsen voor de halve finale, als zij weten af te rekenen met Groot-Brittannië.

Ook voor de 3x3-basketbalploeg komt het eremetaal in zicht. Om 18.00 uur speelt Nederland de halve finale tegen Litouwen. Als er gewonnen wordt, dan wacht de finale om 22.30 uur. De wedstrijd om het brons is een uur eerder.

En tot slot komen de Nederlandse springruiters in actie. Harrie Smolders, Kim Emmen, Willem Greve en Maikel van der Vleuten proberen zich te plaatsen voor de individuele finale van dinsdag.