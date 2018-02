Kim Jong-un nodigt Zuid-Koreaanse president uit in Pyongyang

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in uitgenodigd om "op korte termijn" naar Noord-Korea te komen voor een topontmoeting. Dat is bekendgemaakt na afloop van een lunch die de Zuid-Koreaanse president aanbood aan een delegatie uit Noord-Korea, op het presidentieel paleis in Seoul. De delegatie is in Zuid-Korea vanwege de opening van de Olympische Winterspelen, gisteren.

In reactie op de uitnodiging zei de Zuid-Koreaanse president: "Laten we de voorwaarden scheppen om het bezoek mogelijk te maken". Verder riep hij op tot een snelle hervatting van de gesprekken tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Dat is voor Zuid-Korea een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de relatie tussen het noorden en het zuiden.

Bij de openingsceremonie in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang gaven Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, en de Zuid-Koreaanse president elkaar al een hand. Het wordt gezien als een historische handdruk: Kim is het eerste lid van haar familie dat sinds de Koreaanse Oorlog (1950-1953) Zuid-Korea bezoekt. De twee landen zijn formeel nog altijd in oorlog.

Rutte

Premier Rutte, die ook in Zuid-Korea is, hoopt dat de Olympische Spelen zullen bijdragen aan het verminderen van de spanningen tussen de twee Korea's. "Het feit dat ze erin slaagden samen een team af te vaardigen is een mooi gegeven." Correspondent Marieke de Vries sprak met Rutte in Pyeongchang: