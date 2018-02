President Zuid-Korea ontvangt zus Kim Jong-un op paleis

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft in het presidentiële paleis in Seoul de Noord-Koreaanse delegatie ontvangen, die in het land is vanwege de Olympische Winterspelen. De delegatie kreeg een lunch geserveerd in het Blauwe Huis, de officiële residentie van president Moon.

"Ik waardeer het dat jullie tot zo laat in de kou zijn blijven staan. Gaat alles goed met jullie?", vroeg Moon aan de delegatie. Of de gesprekken hebben geleid tot meer toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea is nog niet duidelijk: details over de gesprekken zijn nog niet vrijgegeven.

Onder de Noord-Koreanen was Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Zij en de Zuid-Koreaanse president schudden gisteren elkaar al de hand, tijdens de openingsceremonie van de Spelen in Pyeongchang. Het wordt gezien als een historische handdruk. Kim is het eerste lid van haar familie dat sinds de Koreaanse Oorlog (1950-1953) Zuid-Korea bezoekt. Formeel zijn de landen nog steeds in oorlog.

Herenigingsvlag

In aanloop naar de Spelen leek de relatie tussen de landen iets te verbeteren. De landen spraken af om bij de openingsceremonie gezamenlijk onder de Koreaanse herenigingsvlag het stadion te betreden en stuurden een gezamenlijk damesijshockeyteam.

Bij de onderhandelingen over de Spelen was Noord-Korea niet bereid te praten over het beëindigen van het Noord-Koreaanse raketprogramma, iets waar Zuid-Korea op aandringt.