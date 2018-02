Yeol lak of pass? Taalbarrière in ijshockeyploeg Noord- en Zuid-Korea

De gezamenlijke Olympische ijshockeyploeg van Noord- en Zuid-Korea kampt met een groot probleem in de aanloop naar de Winterspelen in Pyeongchang: de vrouwen verstaan elkaar niet.

Bij de eerste training van de ploeg, vorige week, kwam de taalbarrière naar boven. De Canadese coach, Sarah Murray, zegt dat ze nu met elkaar een drietalige woordenlijst hebben gemaakt waarin de belangrijkste termen zijn opgenomen in het Noord-Koreaans, het Zuid-Koreaans en het Engels.

Zo gebruiken de Zuid-Koreaanse vrouwen de Engelse term "pass", maar de Noord-Koreaanse vrouwen kennen daarvoor alleen "yeol lak".

Het gezamenlijke team van vrouwelijke ijshockeyers werd elf dagen geleden pas geformeerd, na een plotseling besluit van beide Korea's om samen 22 atleten af te vaardigen naar de Olympische Winterspelen.

Scheiding

De taalbarrière komt door de roerige geschiedenis van beide landen. Noord- en Zuid-Korea raakten in de loop van de 20e eeuw van elkaar gescheiden.

Na een annexatie van 35 jaar door Japan, werd het Koreaanse schiereiland in 1945 verdeeld tussen Rusland en de Verenigde Staten. Drie jaar later werd het land opgedeeld in twee onafhankelijke staten. In 1950 brak de Koreaanse oorlog uit en werd de scheiding definitief.

De vrede tussen beide Koreas is nooit getekend. Noord-Korea werd een dictatuur met een centraal geleide economie, Zuid-Korea ontwikkelde zich tot een democratische, kapitalistische staat.

Ook de taal maakte een verschillende ontwikkeling door. Noord-Korea schrapte rigoureus alle buitenlandse woorden, terwijl in Zuid-Korea de taal doorspekt raakte met Engelse termen. Volgens deskundigen verschilt een derde van de gangbare woorden inmiddels van elkaar.