Atleten uit de tropen leerden langlaufen op asfalt en stranden

Probleem was alleen dat er op het tropische eiland Tonga - dat in de Stille Oceaan ligt - nooit sneeuw valt. Ook in Australië, waar Taufatofua momenteel woont, zijn niet veel plekken te vinden waar het vriest. De atleet kocht rolski's en leerde het langlaufen grotendeels op asfaltwegen. "Verder trainde ik af en toe op het strand. Dan bond ik stukken hout onder mijn voeten en rende ik door het zand om mijn balans te verbeteren. Het was zwaar, maar we vonden altijd wel een manier om te trainen."

Taufatofua begon een inzamelingsactie om het traject naar Pyeongchang te bekostigen en verhuisde voor korte tijd naar Duitsland om te trainen. Daar kreeg hij het langlaufen pas echt onder de knie. "Een prachtig land", vertelt hij. "Ik leerde er in vier weken tijd skiën." Na zeven mislukte races in de sneeuw wist de Tongaan zich bij de laatste kwalificatiewedstrijd in IJsland uiteindelijk te plaatsen. "Ik deed iets wat niemand voor mogelijk had gehouden: me voor twee opeenvolgende Spelen plaatsen op verschillende sporten."