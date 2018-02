Koning over IOC: ik heb goede contacten en hou Nederlands belang hoog

Als erelid van het Internationaal Olympisch Comité blijft koning Willem-Alexander over de schouder van de organisatie meekijken. Dat zei hij op een gesprek met de Nederlandse pers in China, waaraan het koningspaar een flitsbezoek bracht.

Na het aftreden van Camiel Eurlings heeft Nederland geen IOC-lid meer. Op de vraag of de koning als erelid zich hard gaat maken om weer een Nederlander in het IOC te krijgen, zegt hij: "Ik heb geen stemrecht en spreekrecht meer, maar ik heb heel goede contacten binnen het IOC. U kan ervan uitgaan dat ik de Nederlandse belangen altijd hoog houd."

Wel benadrukte de koning dat het besluit over een opvolger van Eurlings volledig bij het IOC ligt.

Mensenrechten

Tijdens het bezoek aan China werden ook gevoelige kwesties besproken, zoals mensenrechten. De koning gaf aan dat er in alle relaties zo breed mogelijk is gesproken, zowel met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, de premier en de president. "Goede vrienden kunnen het ook tegen elkaar zeggen als ze het soms niet eens zijn. Op alle fronten is een hele goede discussie gevoerd."

Volgens Koninklijk Huis-verslaggever Kysia Hekster is het bijzonder dat de koning zo kort na zijn staatsbezoek in 2015 opnieuw is uitgenodigd door de Chinese president. "Ook toen heeft hij de slechte mensenrechtensituatie meerdere malen publiekelijk aan de orde gesteld. Blijkbaar heeft hij daar een goede toon voor gevonden en is dat geen reden voor de Chinese autoriteiten om hem niet meer uit te nodigen."

Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken, die ook mee was naar China, zegt dat in alle gesprekken de mensenrechten aan de orde zijn gekomen. "Zoals over Tibet, de situatie van de Oeigoeren, godsdienstvrijheid. En natuurlijk ook de behandeling van mensen die hier niet altijd positief tegenover het bewind staan."

Zijlstra zegt dat de Chinezen zich dan niet op de vingers getikt voelen door Nederland. "Ze reageren niet op een verstoorde manier, maar gaan inhoudelijk het gesprek aan. Ze vertellen hoe er van Chinese zijde tegenaan wordt gekeken. Dan ben je het soms niet met elkaar eens, maar raak je wel die onderwerpen aan."

Sven Kramer

Verder zei de koning dat hij hoopt op Nederlands goud bij de 10 kilometer schaatsen. Op de vraag of hij hoopt dat Sven Kramer eindelijk goud wint op de 10 kilometer zegt de koning dat hij voor iedere Nederlander is die deelneemt. "Maar aan de andere kant moet je ook wel erkennen dat wat Sven Kramer heeft betekend voor de schaatssport heel bijzonder is", voegde hij toe.