Koning en koningin naar Chinese president Xi voor 'bijzonder bezoek'

De uitnodiging van president Xi aan de koning kwam eind oktober vorig jaar. Dat die zo snel na het staatsbezoek van oktober 2015 weer kwam, is bijzonder. Staatshoofden en regeringsleiders komen graag naar China; het land is de tweede grootste economie ter wereld. Deze week nog was de Britse premier Teresa May te gast, in januari kwam de Franse president Emmanuel Macron langs.

Uitstekende persoonlijke verhouding

Na het staatsbezoek van Xi aan Nederland in 2014 - het eerste ooit van een Chinees staatshoofd - ontmoeten Willem-Alexander en Xi elkaar nu voor de derde keer in relatief korte tijd. Dat tekent, volgens mensen rond de koning, behalve de goede verhouding tussen Nederland en China ook de "uitstekende persoonlijke verhouding" tussen de koning en de president en hun echtgenotes. Die is volgens hen ontwikkeld tijdens het bezoek van Xi aan Nederland. De manier waarop hij en zijn vrouw ontvangen werden zou door de Chinezen zeer gewaardeerd zijn.

Het koningspaar heeft vandaag een kort programma. Na aankomst op het vliegveld worden ze op de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Peking geïnformeerd over onder meer de politieke en economische situatie van het land. Daarna zijn, aan het einde van de ochtend, de ontmoetingen met premier Li Keqiang in de Grote Volkszaal en met president Xi Jinping en zijn echtgenote in het Zhongnanhai-complex, dezelfde plek waar de Amerikaanse president Obama ontvangen werd. Daar is aansluitend ook een besloten diner in kleine kring.