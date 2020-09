Dit is waarom ook jij nu meer complotten online ziet

Tijdens corona gaan ook veel jongeren online op zoek naar complottheorieën, ziet jongerenwerker Bianca Boender. "Het offline leven van jonge mensen is ingeperkt, dus zijn ze meer online te vinden. Daar komen ze allemaal complotten tegen", aldus Boender.

Het wordt steeds moeilijker met die jongeren in gesprek te gaan, zegt ze. Ze komen met een eigen waarheid soms tegenover elkaar te staan. Het is voor haar reden om in oktober een online college op te zetten voor zo'n 100 jongerenwerkers over complotdenken.

Deskundigen benadrukken dat het op zich geen probleem hoeft te zijn als meer mensen zich verdiepen in complottheorieën. "Je kan complotdenkers namelijk ook zien als kritische burgers met vragen", zegt cultuursocioloog Stef Aupers van de KU Leuven. Ze zoeken antwoord op die vragen en komen dan allerlei bronnen tegen.

Maar het wordt een probleem als twijfel over de waarheid overgaat in fundamentalistisch geloof, zegt hij. En al helemaal als mensen daarnaar gaan handelen en daarbij bijvoorbeeld wetten overtreden, oproepen tot geweld of zelf geweld gebruiken. En die voorbeelden zijn er helaas ook: van het intimideren van politici in Den Haag tot een man die geïnspireerd door een complottheorie schietend een pizzatent in rende.