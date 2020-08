Politici vol onbegrip over 'speculaties aanslag op Rutte'

Politici van CDA en ChristenUnie hebben met afschuw gereageerd op uitspraken van rapper Lange Frans en zijn gast Janet Ossebaard. In een aflevering van zijn podcast fantaseren de twee onder meer over een aanslag op premier Rutte.

Op Twitter wordt een fragment gedeeld waarin Ossebaard een aantal politici en andere mensen opnoemt die volgens haar gaan 'vallen': "Mark Rutte, Geert Wilders, het koningshuis, allemaal". Presentator Lange Frans reageert daarop met: "En moeten we dat zelf doen, of gaat er hulp komen?"

Ossebaard zegt over premier Rutte: "Wat moeten we doen, die man doodschieten? Ik ga het niet doen, want ik wil graag mijn karma schoon houden. Maar dat betekent wel dat we hulp nodig hebben." Lange Frans zegt onder meer: "Ik kan goed schieten, het is niet dat ik zou missen."

Onder meer ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt reageren vol onbegrip.