Gesloopt door corona: wat covid-19 op lange termijn met je lichaam doet

Of je nou jong of oud bent, of in eerste instantie milde of erge coronaklachten hebt gehad; het coronavirus kan je nog maandenlang nekken. Van vermoeidheid of aanhoudende hoofdpijn tot na drie maanden nog steeds je favoriete eten niet kunnen proeven.

Longartsen, huisartsen en fysiotherapeuten waarschuwen dat covid-19 nog maanden na een infectie voor een waaier aan klachten kan zorgen. NOS op 3 zocht per lichaamsdeel uit wat we nu weten over die langdurige klachten: