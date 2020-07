Zon, zuipen en (geen) 1,5 meter afstand op de jongerencamping

In Nederland stijgt het aantal coronabesmettingen weer, vooral onder jongeren. Mensen tussen de 20 en 29 jaar vormen inmiddels de grootste besmette groep, maar ook bij mensen van 19 jaar en jonger is het aantal gevallen fors hoger dan in maart.

Het RIVM maakt zich zorgen dat mensen zich lang niet meer altijd aan de coronamaatregelen lijken te houden. Op jongerencamping Dennenoord in Ommen herkent Bo (19) dat. Hij zegt dat hij ook steeds losser met de regels om gaat. "We zitten hier niet echt 1,5 meter uit elkaar. Persoonlijk maak ik me er ook helemaal geen zorgen om."

De handhaving op afstand is op de camping extra lastig, omdat de meerderheid onder de 18 is en dus officieel geen afstand hoeft te houden. Maar de jongeren vanaf 18 jaar moeten dat wel. Thomas Volkerink, bedrijfsleider op de camping, spreekt de 18-plussers daarop aan. "Maar ik denk dat als ik ogen in mijn achterhoofd zou hebben, dat ik zou zien dat ze meteen weer bij elkaar gaan zitten als ik weg ben."

Aan gekleurde bandjes - groen is 18-plus, geel is minderjarig - kan hij zien hoe oud de jongeren zijn. "We proberen ze wel afstand te laten houden, maar we zijn geen politieagent. Er staan hier 600 jongeren, dus dan kun je bezig blijven."