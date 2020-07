Al maanden thuis en ook nog zomervakantie; verveling onder tieners slaat toe

Jongerenwerkers en maatschappelijke organisaties onderkennen dit probleem en slaan daarom, samen met de gemeente, de handen ineen om niet alleen kinderen, maar juist ook tieners vermaak te bieden deze zomer.

Zo is er in het Brabantse Oosterhout tijdens de jaarlijkse Zomerkaravaan extra aandacht voor de jonge tieners. "We hebben speciale activiteiten voor wie niet op vakantie kan vanwege corona of financiële redenen. We doen bijvoorbeeld aan boogschieten, waterspelen en kickboksen", vertelt Marieke van der Perk van Moov, de organisator van de sportactiviteiten.

Vergelijkbare zomerweken zijn er in Almelo, Amsterdam en Culemborg. "Juist voor de jongeren hebben we dit jaar extra geld en energie geïnvesteerd. We organiseren culturele activiteiten en voorstellingen, graffiti-workshops, dammen, schaken en een voetbaltoernooi", vertelt Sandra Rigter, coördinator van 'De onvergetelijke zomer' in Culemborg.

Talenten bijbrengen

"We kijken waar jongeren in de wijk behoefte aan hebben. Dat is heel divers. We houden buurtbingo's in de voortuinen, een high tea voor meiden en bubbelvoetbalwedstrijden", zegt Ilse Saris, directeur van welzijnsorganisatie Avedan die in meerdere wijken in Almelo activiteiten organiseert. "Daarmee kunnen we de jongeren ook talenten bijbrengen, zoals samenwerken en leren plannen."

De jeugd zelf, professionals en honderden vrijwilligers zijn daarbij betrokken. "Naast het bieden van een leuke invulling, willen we met jongeren in contact te komen en blijven. zodat ze bij problemen in hun gezin of op school, onze jongerenwerkers kunnen aanspreken."

Opvoeders die niet in een gemeente wonen met dit soort activiteiten (en alle andere) raadt Adema aan zich extra in te spannen en toch weg te gaan, bijvoorbeeld te gaan kamperen in eigen land: "Het is voor jongeren moeilijk om zelf stappen te nemen. Je moet ze een beetje pushen. En ze stimuleren door als ouder samen met ze wat te gaan doen."