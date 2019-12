De route van illegaal vuurwerk: van fabriek tot garagebox

In theorie zouden consumenten geen zwaar vuur moeten kunnen kopen. Want iedereen die binnen de Europese Unie zwaar vuurwerk uit de vierde categorie verkoopt, moet checken of die persoon de juiste papieren heeft. In Nederland betekent dat dat een verkoper een speciaal certificaat (vuurwerkdeskundige) in bezit moet hebben en een vergunning nodig heeft om zwaar vuurwerk op te slaan. Dat laatste is in praktijk heel lastig, want dat mag in Nederland bijna nergens.

Overschot aan cobra's

Vuurwerkproducenten mogen volgens de regels zoveel maken als ze zelf willen en er is ook geen maximum op de explosiviteit ervan - zolang ze het dus maar verkopen aan mensen met de juiste papieren. Het bekendste vuurwerkproductieland is natuurlijk China, maar ook in Italië en Spanje staan veel fabrieken.