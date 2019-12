Politie: illegaal vuurwerk komt Nederland binnen via drugslijnen

Handelaren in illegaal vuurwerk lijken steeds meer gebruik te maken van drugsroutes om het vuurwerk naar Nederland te halen, meldt het AD op basis van gesprekken met de politie.

De distributielijnen komen overeen met die voor de hennephandel. Het illegale vuurwerk wordt in het buitenland opgehaald en in Nederland verkocht vanuit bijvoorbeeld kofferbakken van auto's.

Handelaren zoeken naar nieuwe manieren om het vuurwerk in Nederland te krijgen, nu de illegale vuurwerkhandel via internet sterk is afgenomen. Vorig jaar denkt de politie een grote slag te hebben geslagen met het uit de lucht halen van vier Poolse verkoopsites voor illegaal vuurwerk. Daarmee zou tachtig procent van de handel zijn stilgelegd.

Speciale gehoorbescherming

Als de politie bij iemand illegaal vuurwerk vindt, wordt dit jaar ook de gemeente ingelicht. Vervolgens wordt gekozen voor een gepaste aanpak, zegt programmamanager Ruud Verkuijlen. "Een woning in een flatgebouw krijgt bijvoorbeeld meer prioriteit dan een afgelegen huis."

Agenten die bij de jaarwisseling worden belaagd kunnen het geweld vanaf dit jaar meteen mobiel registreren. Vorig jaar moest dat nog na afloop van hun dienst, maar dat deden ze niet altijd.

Als voorbereiding op Oud en Nieuw kregen 18.000 agenten afgelopen maanden speciale gehoorbescherming aangemeten. Daarmee wordt het geluid van explosies sterk gedempt, terwijl geluid van bijvoorbeeld portofoons of collega's wel goed hoorbaar is.