Onderzoek naar illegaal vuurwerk op internet; politie vindt zo'n 2500 kilo

Bij een onderzoek naar aanbieders van illegaal vuurwerk op internet heeft de politie in totaal 2390 kilo vuurwerk in beslag genomen. Vier mensen zijn aangehouden.

De grootste hoeveelheid werd gevonden bij een 29-jarige leverancier uit Enschede. Hij had in totaal 2000 kilo professioneel vuurwerk in zijn bezit.

In de huizen van twee mannen (20 en 37) uit Slochteren werd nog eens 300 kilo professioneel vuurwerk gevonden. De mannen zijn opgepakt. In hun woningen vonden agenten ook vuurwapens, munitie, knalpatronen en pepperspray. Alles is in beslag genomen. Er zijn ook computers en telefoons meegenomen.

Een vierde verdachte, een 25-jarige man uit Terschelling, werd aangehouden met vijf kilo illegaal vuurwerk in zijn bezit.

Mogelijke kopers

Via onderzoek op de eerder in beslag genomen computers en telefoons kwam de politie uit bij mogelijke kopers van het illegale vuurwerk. Dat leidde volgens RTV Noord tot invallen in woningen in Hoogezand-Sappemeer, Haren, Kolham, Schildwolde en Leeuwarden. Bij elkaar werd daarbij nog eens 90 kilo vuurwerk gevonden. Ook werden er wapens aangetroffen.

De vier verdachten zitten niet meer vast. Er is proces-verbaal tegen ze opgemaakt.