Meer demonstraties = meer politie-inzet: 'De rek is er wel een beetje uit'

Deze maand is er in Amsterdam politie ingezet bij onder andere demonstraties van Extinction Rebellion, ADEV en Koerden. "Extinction Rebellion blokkeerde een week lang kruispunten in de stad. Dit kost ons elke dag honderden agenten, en dat gaat ten koste van iets anders", zegt Sprong. "Bijvoorbeeld van agenten die anders politiebureaus open houden, in de wijk surveilleren of recherchewerk doen."

De in totaal meer dan 3000 per jaar aangemelde demonstraties in Nederland hebben zeker niet allemaal politie-inzet nodig. "Het gaat vooral om controversiële demonstraties. Daarbij kan het gaan om de boodschap of de manier van actievoeren", zegt Berend Roorda die is gespecialiseerd in demonstratierecht.

Politiewoordvoerder Sprong benadrukt dat het de combinatie is: de toename van het aantal demonstraties en van evenementen. Toch zijn deze twee niet helemaal te vergelijken. "Bij evenementen kan de organisatie nog worden aangesproken over hun aandeel in de veiligheid", zegt Sprong. Demonstreren is een grondrecht en moet mogelijk gemaakt worden door de politie en gemeente.

En niet alleen in Amsterdam is het druk. "Ik ben bezig met verdeling van de schaarste", zegt burgemeester John Jorritsma van Eindhoven. In zijn stad is het aantal aangemelde demonstraties ten opzichte van 2018 verdubbeld, "een buitensporige verhoging." En dus moet hij steeds vaker lastige keuzes moet maken. "Het betekent dat ik op bepaalde plekken agenten weg moet halen. Waardoor bijvoorbeeld een politiebureau eerder moet sluiten."