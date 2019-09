Zijn christelijke en islamitische scholen nog van deze tijd?

Wat is artikel 23 van de grondwet?

Artikel 23 gaat over de verantwoordelijkheid die de regering heeft voor het onderwijs. Er is ook in geregeld dat burgers de vrijheid hebben om een school op te richten op basis van een religie of levensovertuiging. Die scholen worden bijzondere scholen genoemd en worden volgens artikel 23 net als openbare scholen uit de openbare kas betaald. Wel moeten ze aan de kwaliteitseisen voldoen.

Artikel 23 bestaat sinds 1917. Er ging een jarenlange schoolstrijd aan vooraf, die eindigde in een compromis: de zogeheten Pacificatie. De confessionelen kregen het recht op door de overheid gefinancierde scholen op religieuze grondslag. In ruil daarvoor kregen de liberalen en sociaaldemocraten ruimte om het algemeen kiesrecht in de grondwet te regelen.

Het artikel over de vrijheid van onderwijs paste goed bij de verzuilde samenleving die Nederland lange tijd was. Een katholieke kind ging naar een katholieke school, een katholieke sportvereniging en zelfs een katholieke bakker en kwam in principe niet in contact met een gereformeerd kind. Maar sinds de ontzuiling is er regelmatig discussie over of het nog wel van deze tijd is.