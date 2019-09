Omstreden voorlichtingsboekjes weg bij islamitische scholen Rotterdam

De islamitische basisscholen in Rotterdam werken niet langer met de omstreden seksuele voorlichtingsboeken Help! Ik word volwassen. Dat heeft een bestuurder van de Rotterdamse Islamistische Scholenkoepel gezegd tegen onderwijswethouder Kasmi.

NRC Handsblad en Nieuwsuur meldden vorige week dat de boeken de kinderen onder andere leren dat meisjes en jongens elkaar niet mogen aankijken, geen "kleding van ongelovigen" mogen dragen en dat Allah homoseksualiteit verafschuwt.

Help! Ik word volwassen is in 2013 ontwikkeld door de islamitische scholenkoepel ISBO nadat alle scholen werden verplicht aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Op 44 islamitische basisscholen in Nederland worden ze ook gebruikt.

Niet voldoende

Na vragen van NRC Handelsblad en Nieuwsuur heeft scholenkoepel ISBO een aanvullende handleiding voor leraren opgesteld en naar alle aangesloten scholen gestuurd. Daarin worden tal van passages uit het werkboek nader toegelicht. De koepel schrijft dat, "na vragen van de media, sommige zinsneden in de boeken multi-interpretabel zijn en daardoor anders uitgelegd kunnen worden".

De islamitische basisscholen in Rotterdam vinden dit niet voldoende, zo schrijft RTV Rijnmond. De boeken worden niet meer gebruikt en komt er een herziene versie. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het COC en het Rutgershuis.

Geen taak voor gemeente

De gemeenteraad van Rotterdam sprak gisteravond over deze kwestie. Volgens burgemeester Aboutaleb mag hij zich niet met de lessen op de scholen bemoeien. Dat is een taak van de Onderwijsinspectie. Wel is hij blij dat er nu vanuit de islamitische gemeenschap massaal afstand is genomen van deze zaken. "Dat betekent dat er sprake is van een zelfreinigend vermogen in deze gemeenschap en dat spreekt me aan."

Ook heeft de gemeente Rotterdam contact gehad met de onderwijsinspectie om de kwestie te onderzoeken. Dat gaat binnenkort gebeuren, aldus wethouder Kasmi.

Wethouder Kasmi over zijn gesprek met de Islamitische scholenkoepel: