Allah verafschuwt homoseksualiteit, leren kinderen op islamitische basisscholen

In de toelichting staat nu dat deze passage hard kan aankomen, Docenten wordt geadviseerd vooral ook aandacht te schenken aan de passage waarin staat dat moslims zelf geen geweld mogen gebruiken tegen homoseksuelen.

Daarnaast vermeldt het boek strenge gedrags- en kledingvoorschriften voor met name meisjes. Kinderen moeten bijvoorbeeld op internet zoeken naar plaatjes van meisjes die niet-correct gekleed zijn, omdat zij bijvoorbeeld te strakke kleren dragen onder hun hoofddoek.

Vervolgens moeten plaatjes van hoe het wel-en-niet hoort worden ophangen in de meisjestoiletten op school, luidt een opdracht in het werkboek. In de nieuwe versie heeft de ISBO besloten deze passage te schrappen.

Overspel

Ook leren jongens en meisjes dat zij vanaf de pubertijd bij elkaar uit de buurt moeten blijven en zelfs geen oogcontact mogen maken. Oogcontact geldt namelijk als een vorm van "zina" (overspel), aldus het boek, en daarop staat "een grote straf in het hiernamaals".

De Inspectie van het Onderwijs kan niet zeggen of zij al bekend was met het boek, zegt een woordvoerder, omdat inspecteurs geen overzicht van specifiek lesmateriaal zouden bijhouden. In de passages die door NRC en Nieuwsuur zijn voorgelegd, ziet de Inspectie geen aanleiding tot ingrijpen, omdat deze niet in strijd zouden zijn met basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

"De inspectie kijkt bij lesmateriaal altijd hoe dat in de context toegepast wordt. Deze voorbeelden geven op zich zelf staand geen aanleiding om te veronderstellen dat er wettelijke grenzen worden overschreden", zegt de Onderwijsinspectie.