Waar ging het geld van de afschaffing studiebeurs naartoe?

In 2018 werd het studievoorschot uitgekeerd als deel van de algemene bijdrage van de overheid aan de scholen en universiteiten, de Rijksbijdrage. Maar de echte hoogte daarvan is nog onduidelijk. Dat zit zo. Elk jaar schat de overheid hoeveel studenten zich twee jaar later zullen aanmelden bij een hogeschool of universiteit. Op basis daarvan bepaalt het ministerie hoeveel geld er dat jaar in totaal naar een onderwijsinstelling gaat. Bij de invoering van het nieuwe leenstelsel ging het ministerie nog uit van een daling van het aantal studenten, maar die is er nooit gekomen. Sterker nog, het aantal studenten groeit hard.

Meer studenten? Dan komt er meer geld van de overheid, zou je denken. Maar zover is het (nog) niet. En die onzekerheid over wat er nou binnenkomt zorgt ervoor dat sommige universiteiten investeringsgeld in kas houden, blijkt uit de jaarverslagen. Een meerderheid van de onderwijsinstellingen zegt in die verslagen dat ze een toenemende financiële druk ervaren door de oplopende studentenaantallen en overheidsinkomsten die daarbij achterblijven.

Maar de onderwijsinstellingen gaan wel allemaal anders om met die onzekerheid. De Universiteit Utrecht (UU) legt bijvoorbeeld juist eigen geld bij. In totaal investeerde de UU afgelopen jaar 11,6 miljoen euro extra in beter onderwijs, waarvan 142 fulltimers werden aangenomen. Anderen, zoals TU Eindhoven, hielden 1.4 miljoen aan als reserve.