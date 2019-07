'Ik durfde niet naar de dokter': zo ziet het leven van een spookjongere eruit

Ook werken, toeslagen ontvangen of een uitkering aanvragen, is onmogelijk zonder adres. "Die inschrijving is heel belangrijk", zegt jeugdhulpverlener Cerise Klijn. "Daar begint alles mee." Veel jongeren die uitgeschreven worden, beseffen de waarde van zo'n inschrijving niet. "Zonder inschrijving kan je niks in Nederland", zegt Klijn.

Amber (niet haar echte naam) was in totaal twee jaar uitgeschreven en beaamt de woorden van Klijn. "Ik besefte pas achteraf hoe belangrijk zo'n inschrijving is." Doordat Amber twee jaar lang onvindbaar was voor deurwaarders en tienduizenden euro's aan openstaande boetes had, liep haar schuld op tot 80.000 euro.

Opnieuw inschrijven

Die schuldenberg weerhield Amber er lange tijd van zich opnieuw in te schrijven. Met hulp van jeugdhulpverlener Klijn heeft ze dat toch gedaan. En dat luchtte op. "Ik ben blij dat ik weer ingeschreven sta. Ik heb te lang gedacht: het komt wel goed. Maar de schuldeisers komen toch een keer. Op m'n oude adres of mijn nieuwe adres. Nu of over een jaar."

Ikbal is nog steeds spookjongere. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en heeft een creatieve manier gevonden om verzekerd te zijn van een dak boven zijn hoofd. Hij slaapt in Utopia.

En Dean zocht hulp: "Het heeft even geduurd voor ik kon toegeven dat ik hulp nodig had, maar nu is het besef er dat ook ik kan veranderen. Ik kijk nu al uit naar de dag dat ik niet meer hoef terug te kijken op een ellendig verleden."