Waarom je vandaag sneller verbrandt dan 30 jaar geleden

Opnieuw is het vandaag een warme zomerdag. De temperaturen lopen op tot ver boven de 30 graden, en ook de zonkracht is hoog. Dat de zonkracht juist in deze periode van het jaar hoog is, is niet vreemd. Eind juni is de zon in Nederland het krachtigst, meer nog dan in juli en augustus.

Op dit moment is de zonkracht 8, dat betekent dat de gemiddelde Nederlander binnen 10 minuten verbrandt. Tenminste, als je geen zonnebrandcrème gebruikt, niet in de schaduw zit of geen extra kleren aantrekt.

In deze video leggen we uit waarom je nu sneller verbrandt dan in de jaren 80, welke gevolgen dat heeft en vooral: wat je moet doen om je daartegen te beschermen.