'Onze medicijnketen is te afhankelijk van China'

Kreeg jij afgelopen jaar ook weleens bij de apotheek te horen dat jouw medicijn op was? Dan was je zeker niet de enige. Bijna 800 keer was er een tekort aan een medicijn.

Dat betekende niet altijd dat je met lege handen naar huis ging. Zes keer was het echt op, maar vaak was er een alternatief beschikbaar. Maar toch, een geneesmiddel van een ander merk kan vervelende bijwerkingen hebben. Ook als de werkzame stof hetzelfde is.

Dat was afgelopen jaar bijvoorbeeld het geval bij de meestgebruikte anticonceptiepil. Bij de pil voldeed een grote partij niet aan de kwaliteitseisen. En doordat ook andere bedrijven tegelijkertijd leveringsproblemen hadden, was hij niet meer te krijgen.

Afhankelijk van China

Hoogleraar Medische Microbiologie Heiman Wertheim van het Radboudumc is kritisch op de manier waarop medicijnen worden gemaakt. "Het productieproces van medicijnen is heel kwetsbaar", zegt hij. "Voor sommige antibiotica zijn namelijk nog maar enkele fabrieken over die de werkzame stoffen produceren. Daardoor zijn we te afhankelijk."

Die fabrieken staan bijna allemaal in China of India, en dat is volgens Wertheim geen goede zaak: "Als er een lading wordt afgekeurd of er ontstaat een ander probleem in een fabriek, dan is er al snel een tekort. Het gaat om de veiligheid van de bevolking en ik vind het daarom vreemd dat we ons zo afhankelijk maken van een land voor onze medicijnen."

Ontdek in onderstaande interactive hoe die afhankelijkheid door kan werken tot in jouw medicijnkastje: