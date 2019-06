Geen pauze en cash uitbetaald: jongeren klagen over horecabaantje

Merel (16) werkte als afwasser in een café en had bijna geen tijd om even te zitten. "Soms had ik acht uur gewerkt zonder pauze, omdat het zo druk was. Als ik soms wel een half uur pauze had, werd heel vaak gevraagd of ik toch nog iets wilde doen."

Ook melden vijfhonderd 15-jarigen dat ze werk doen dat wettelijk niet mag. Ze werken bijvoorbeeld als afwasser met spoelmachines of schenken alcohol. Christian Paul (16) begon vorig jaar in de bediening en stond de eerste vier dagen meteen achter de bar. "Daar moest ik dus ook alcohol schenken, wat eigenlijk niet mag. Ik had geen idee hoe dat moest en ik werd echt in het diepe gegooid."

Daarnaast geven ruim 400 horecamedewerkers aan dat ze contant worden uitbetaald. De kans is groot dat ze dan zwartwerken. Als je dan ziek bent of een ongeluk krijgt, draai je als werknemer zelf op voor de onkosten.