Omdat een nootje Stef z'n leven kan kosten, bedacht hij deze app

Inmiddels in de app twee maanden online en staan er tien restaurants in. Stef is in gesprek met nog meer restaurants. "Ik ga bij alle restaurants langs om te zien of ze geschikt zijn. Inmiddels doe ik er drie per dag aan."

Via de app kun je reserveren bij een restaurant. "Een dag van tevoren, zodat ze zich kunnen voorbereiden op je komst." Je geeft door wat je allergie is en of er andere bijzonderheden zijn. Als je de dag erna bij het restaurant komt, word je ontvangen door een gastheer of gastvrouw die extra goed rekening houdt met je allergie.

In de keuken is een vaste chef aangewezen die het eten van de persoon met de allergie speciaal los bereidt van het eten van de andere gasten. Om zo kruisbesmetting te voorkomen. "Dat is een belangrijk onderdeel, want ik ben zelfs allergisch voor sporen van noten. Als een brood gesneden wordt op een plank waar ook noten op gelegen hebben, dan merk ik dat al."