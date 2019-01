'Wij balen ook van criminelen in de nagelsector'

Hij sprak met ons onder zijn eigen naam, maar wil anoniem blijven. "Praten hierover betekent dat je gevaar loopt. Ik ben bang voor een liquidatie, of dat mijn familie in Vietnam bezoek krijgt. Maar ik ben ook boos dat criminelen het voor goede salons verpesten en daarom wil ik wel van me laten horen."

Vietnamezen in Nederland zijn georganiseerd als een spinnenweb, zegt hij. Iedereen helpt elkaar. "Zwartwerken kan gemakkelijk bij een kennis of familie. Dat is misschien niet netjes, maar wel iets anders dan de onderwereld die we ook zien. Wij willen eerlijk geld verdienen, in plaats van een uitkering trekken, maar dat wordt ons met slechte berichten over ons vak heel moeilijk gemaakt."

Hij en andere familieleden balen daarvan. "Wij willen een eerlijke salon opzetten en willen dat mensensmokkel wordt aangepakt. Wij krijgen door die slechte salons ook een slechte reputatie, terwijl dat onterecht is." Onze bron roept de Inspectie en politie op goed te controleren in de nagelsalons. "De zaken die niet deugen, moeten weg uit ons vak", zegt hij. Eerder drong de Nationaal Rapporteur Mensenhandel aan op een onderzoek.

'Onwetend is niet oneerlijk'

Als je de regels of de taal niet goed kent, kan je ook uit onwetendheid fouten maken, zegt hij. "Met belastingen bijvoorbeeld. Sommige ondernemers kennen die regels niet of weten niets over luchtkwaliteit of administratie. Maar dat zijn andere mensen dan criminelen die uitbuiting toestaan."

Volgens hem zijn de meeste Vietnamese salons eerlijk en professioneel. "De kennis van het vak komt nota bene uit Vietnam!" Bovendien gebeurt het ook dat Nederlanders of mensen met andere nationaliteiten nagelsalons gebruiken voor criminele activiteiten, zegt hij.

In de salons waar misstanden zijn, wordt vaak gewerkt met nulurencontracten, vertelt een ander. Die worden getoond bij controles, maar de uitbetaling gaat cash. Medewerkers hebben geen ziektedagen of pensioen en in slechte maanden moeten ze verplicht thuisblijven zonder loon. Als het druk is krijgen ze geen pauzes en mogen ze niet naar de wc.

Werknemer of slachtoffer?

"Mijn familie werkt in salons en ze zijn blij met hun werk, maar ik zie hen wel als slachtoffers. De saloneigenaren die verdienen goed, maar het personeel niet. En als er wat is, hebben ze geen contract, geen rechtsbescherming. Ze moeten eerst voor weinig geld vijlen, dan voor ietsje meer lakken, enzovoorts. En na tien jaar hebben ze last van hun ademhaling, kuchen ze, door alle stof die ze hebben ingeademd. Het is niet goed voor ze."

In de comments van onze social media-accounts kregen we ook veel vragen over hoe uitbuiting of mensenhandel in een nagelsalon te herkennen zijn. Aanwijzingen zijn bijvoorbeeld matrassen achter in de winkel of nagels voor niet meer dan 15 euro. Op deze site kan je zien hoe je signalen van uitbuiting kunt herkennen. De politie roept mensen op meldingen ook bij hen te doen.

Vanwege het garanderen van de anonimiteit zijn details en herleidbare informatie weggelaten in dit artikel.