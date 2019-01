Nationaal Rapporteur wil onderzoek naar misstanden in nagelsalons

Nederland moet onderzoek doen naar de snelgroeiende markt van nagelsalons, omdat er te veel zorgwekkende signalen zijn over misstanden. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, in reactie op het verhaal van NOS op 3 over de nagelbranche van eerder vandaag.

"We kunnen wel stellen dat bij nagelsalons sprake is van een hoog risico op misstanden. Toch wordt er naar aanleiding van deze signalen nog te weinig actief onderzocht en te weinig samengewerkt", zegt hij.

Bolhaar wil dat inspectie, gemeenten en politie een actievere houding aannemen, omdat slachtoffers van misstanden of mensenhandel het zelf nauwelijks melden. "Dat betekent meer onderzoek naar misstanden en mensenhandel: ze moeten ernaar op zoek."

De Nationale Politie ziet vooralsnog geen aanleiding voor een groot onderzoek naar misstanden in de nagelsalonsector. Daarvoor zijn er te weinig meldingen, zegt woordvoerder Monique Mos. "We moeten keuzes maken in de aanpak van mensenhandel en hebben onze handen vol."

Mos benadrukt dat het onduidelijk is hoeveel misstanden er zijn binnen de sector. En dat de politie niet de enige is die het probleem aan moet pakken. Strengere regelgeving zou bijvoorbeeld kunnen helpen. "Want enkel binnenstappen en een nagelsalon sluiten lost het probleem niet op."

Plotselinge toename

In Nederland is de nagelmarkt groeiende. De Kamer van Koophandel telt ongeveer 9000 zaken die iets met nagels doen, in 2013 waren dat er nog 6000.

Iedereen moet alert zijn op eventuele uitbuitingszaken, vindt Bolhaar. "Dat kan al beginnen bij een klein signaal als een enorme toename in een bepaald type ondernemingen, zoals in dit geval nagelsalons. Daarbij moet je je goed afvragen wat hier mogelijk achter schuilgaat."

Dat geldt volgens Bolhaar voor alle betrokken overheidsinstanties maar ook voor consumenten en bedrijven zelf. Nagelsalons zijn volgens diensten als Europol en FIOD voor criminelen interessant om geld wit te wassen of om illegalen te laten werken.

Het voorkomen en bestrijden van mensenhandel is een prioriteit van het kabinet. Onlangs presenteerden vier ministeries gezamenlijk het programma Samen tegen mensenhandel. Daarom is het nu tijd om de daad bij het woord te voegen, zegt de Nationaal Rapporteur.

