Zorgen om uitbuiting in goedkope nagelsalons

In Nederland is de nagelmarkt groeiende. De Kamer van Koophandel telt ongeveer 9000 zaken die iets met nagels doen, in 2013 waren dat er nog 6000. Er zijn nog zo'n 28.000 zaken die ook in de categorie verzorging, manicure en pedicure vallen, maar daarvan is niet duidelijk of ze iets met nagels doen. En er komen er honderden per jaar bij. De meeste van die zaken zijn van Nederlandse eigenaren, maar vooral salons met een Vietnamese eigenaar zitten in de lift.

Voor het beginnen van een nagelsalon heb je in Nederland geen diploma nodig en ook verder zijn er amper regels: iedereen kan een salon openen. Daardoor is de markt divers: er zijn professionele salons met goede werkomstandigheden, maar er zijn er ook die geen ventilatie hebben of waar personeel ongeschoold is.

De prijzen verschillen daardoor enorm: heb je in de ene zaak voor 20 of 30 euro een nieuw setje nagels, ergens anders kun je het dubbele betalen. Volgens het Nagelgilde, de brancheorganisatie, kan zo'n lage nagelprijs eigenlijk niet. "Dan moet je ergens op beknibbelen", zegt woordvoerder en saloneigenaar Christine Roggeveen. "Bijvoorbeeld door geen of minder ventilatie aan te schaffen, te lage lonen of door het gebruik van spotgoedkope, onverantwoorde producten. Het professioneel runnen van een salon kan gewoonweg niet voor dat geld."

Melden is moeilijk

Bij officiële instanties is weinig tot geen informatie beschikbaar over misstanden in Nederlandse nagelsalons: geen politieonderzoeken en tot nu toe zijn er nog geen rechtszaken gevoerd. We vroegen het tientallen instanties, maar kwamen niet veel verder.

Hulpverleners die meer straatwerk doen, hadden meer te vertellen. Zo spraken hulpverleners van organisaties zoals Fairworks, Shop Den Haag en Pacific Linksmet slachtoffers. Die organisaties vertellen ons dat ze zeker weten dat ook in Nederlandse nagelsalons sprake is van mensenhandel.

Vrouwen die onder dwang te lang moeten werken in salons om zo hun schulden af te lossen, durven uit angst voor uitzetting of reputatieverlies bij familie niet direct met ons te spreken. De hulpverleners spreken van een heel gesloten wereld, waar niemand openlijk spreekt over de omstandigheden. Laat staan dat iemand naar de politie stapt.

Inspecties

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet controles op het gebied van arbeidsrecht. In de afgelopen anderhalf jaar zijn er door de Inspectie 29 salons beoordeeld. Dat waren geen bewuste controle van nagelsalons, maar min of meer toevalscontroles, omdat een gebied werd gecontroleerd waar ook een nagelsalon gevestigd was.

In meer dan de helft van die gecontroleerde salons was wel wat mis. Het ging dan om zaken als illegale arbeid, niet naleven van regels of medewerkers zonder verblijfspapieren.

Waarom wordt er dan niet meer geïnspecteerd in salons? Dat krijgt geen prioriteit, zegt de inspectie, omdat er geen signalen over binnenkomen. Ze werken 'risicogestuurd' en daarbij zijn concrete meldingen heel belangrijk.