Aantal op straat gevonden handgranaten in jaar tijd verdubbeld

Vooral dit najaar was het raak: in Amsterdam werden in een paar dagen tijd drie granaten neergelegd. EOD'er Marcel werd ingeschakeld. "We moeten er vaak uit voor handgranaten. En soms staan die op scherp, dus kunnen ze ieder moment ontploffen. Bij sommige was de slagpin al in het slaghoedje geslagen. Ja, dan schrik je wel even." In mei ontploften in Delft nog twee handgranaten voor de deur van een coffeeshop.

Marcel is 'junior ruimer explosieven'. Samen met ploegcommandant Maarten moet hij de mogelijke bom veiligstellen. Dat is EOD-taal voor het voorkomen dat het ding ontploft en zorgen dat het zo snel mogelijk wordt weggehaald. Marcel bestuurt de robot die vaak wordt ingezet om eerst een kijkje te nemen bij het verdachte pakketje of het explosief.