Een granaat aan je deur ... waarom doet iemand zoiets?

Hoewel het in het geval van de winkel in Amsterdam vandaag, en ook in de andere gevallen, niet duidelijk is wie of wat hierachter zit, sluit Koninklijke Horeca Nederland (KHN) niet uit dat het om afpersing gaat. De organisatie sloeg onlangs alarm naar aanleiding van de sluiting van de Amsterdamse club Suzy Wong, nadat daar een handgranaat was aangetroffen.

Gemeenten gooien bij dit soort incidenten gelijk de zaak dicht, om gevaar voor omwonenden te voorkomen. En dat is precies waarvan afpersers handig gebruikmaken, meent KHN. Het omzetverlies dat gepaard gaat met de sluiting van een zaak, zou veel ondernemers ertoe bewegen toch te betalen.

Amper aangiften

Volgens KHN is 1 op de 10 ondernemers in de afgelopen vijf jaar slachtoffer geworden van afpersing. Cijfers die werkgeversorganisatie VNO-NCW onderschrijft. Het gaat dus om duizenden gevallen per jaar en staat daarmee in schril contrast met de honderd aangiften die er jaarlijks worden gedaan.