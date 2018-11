Hoe de stem van Queen overeind blijft in tijden van autotune

Deze week ging de biopic over Freddie Mercury in première. De leadzanger van de band Queen is nog altijd mateloos populair, Queens hit Bohemian Rhapsody staat te boek als een van de grootste ooit, maar vooral Freddie's stem is haast ongeëvenaard.

NOS op 3 legt in de video hierboven uit hoe bijzonder het vocale bereik van Freddie is en hoe grote popsterren van nu kreukeltjes in zanglijnen met technologie gladstrijken of die technologie juist inzetten als stijlmiddel. Kortom: de wetenschap achter de stem van Queen, in een tijd zonder autotune.