Queen-film: turbulente band, geschiedenis en nu ook turbulente recensies

Het levensverhaal van Mercury, die worstelde met zijn seksualiteit, de roem en zich een tijdlang verloor in seks en drugs is ook interessant voor jongeren die niet tijdens de hoogtijdagen van Queen zijn opgegroeid, denkt zijn vertolker. "Dit is een verhaal van overleven, worstelen, van tegen de verwachtingen in je dromen waarmaken en ontdekken wie je bent. Dat zal altijd relevant blijven."

Toch is er kritiek op de vertolking van Malek. Volgens critici doet de film aan 'straightwashing': de focus van de film zou te erg op de heteroseksuele kant van Freddie Mercury liggen, en niet op zijn bi- of homoseksualiteit. Malek herkent de kritiek, hij zou liever meer de invloed van Mercury als gay icon in de film hebben verwerkt, vertelt hij in Amerikaanse media. "Mercury had een mooie relatie met Jim Hutton en we wilden dit verwerken in de film. Er waren gesprekken over hoe we dit verhaal meer in de film zouden kunnen verwerken. Ik bleef er op pushen", aldus Malek in USA Today.

"Freddie Mercury is een gay icon en een icoon voor ons allemaal. Ik hoop dat mensen niet vinden dat de film schadelijk is voor die community", gaat Malek verder. "Als we een miniserie in plaats van een film hadden gemaakt, hadden we meer de geaardheid van Mercury kunnen bespreken."