Tranen en violen bij het afscheidsconcert van Hardwell

Jasper wilde al vanaf zijn zesde viool spelen. Sterker nog, hij kwam op het idee toen hij op tv een optreden zag van het Metropole Orkest. Inmiddels zit hij er alweer tien jaar bij. "Mijn viool is mijn tweede grote liefde. We hebben veel lief en leed meegemaakt door de jaren heen", vertelt hij. "Een goed instrument is ontzettend belangrijk voor je ontwikkeling als muzikant."

Inmiddels is Jasper wel gewend aan het spelen voor grote (pop)zalen, maar met een dj optreden is toch geen dagelijkse kost. "Het lastige is dat je elkaar niet zomaar goed kunt horen op het podium", legt hij uit. "We hebben daarom allemaal koptelefoons op, of oortjes in, om toch strak met elkaar samen te spelen."