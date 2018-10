Vlieg mee met Garrix, Armin en Afrojack: 1 miljoen kilometer per jaar

Dj's die mee willen draaien in de absolute top - of dat al doen - leven zo ongeveer in een vliegtuig. Ze knallen bijna elk weekend door tijdzones om ergens aan de andere kant van de wereld te draaien. Een droombaan, zou je denken, maar er zit een keerzijde aan dit gejaagde leven.

Het meest heftige voorbeeld was de dood van Avicii. Hij was op zijn 28e een van de grootste dj's van het moment, maar kampte ook met gezondheidsproblemen en was iemand die het zwaar had met het heftige leven op wereldtournee.

Ook verschillende Nederlandse dj's geven aan dat het te veel wordt, zo ook Hardwell. Tijdens ADE dit jaar geeft hij voorlopig zijn laatste optreden. "Ik heb altijd om kunnen gaan met de druk die komt van een concerttour, maar voor nu voelt het te zwaar", schreef hij op zijn Facebook-pagina.

Maar hoe ziet zo'n dj-schema er dan uit? NOS op 3 kreeg inzage in de tourschema's van drie Nederlandse top-dj's vanaf ADE vorig jaar tot ADE dit jaar.

Swipe door het jaar van Martin Garrix, Armin van Buuren en Afrojack.