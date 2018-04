Zweedse dj en producer Avicii overleden

De Zweedse dj, producer en remixer Avicii is op 28-jarige leeftijd overleden. Zijn manager heeft dat in een verklaring bekendgemaakt.

De echte naam van Avicii was Tim Bergling. Hij werd vanmiddag dood gevonden in Muscat, de hoofdstad van Oman.

In de verklaring staat dat Avicii's familie diep verslagen is door het nieuws en in deze moeilijke tijd met rust gelaten wil worden. Er worden geen verdere mededelingen gedaan.

Avicii scoorde in 2013 in Nederland nummer-1-hits met Wake Me Up en Hey Brother.