Ja, die CO2-kraan moet dicht, maar wat helpt nog meer?

Dit idee bestaat al een tijdje: CO2 opvangen voor het in de lucht komt en het terug de grond in pompen. Dat is het principe achter koolstofopslag of Carbon Capture and Storage (CCS). Energiecentrales en fabrieken verwerken een filter in de schoorsteen. CO2 dat in die filters wordt afgevangen, gaat via leidingen naar een plek waar het opgeslagen wordt. Bijvoorbeeld in een leeg gasveld onder de Noordzee. Zo komt er minder nieuwe CO2 in onze lucht.

"Er is eigenlijk geen oplossing meer te bedenken zonder CCS", legt klimaatwetenschapper Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving uit. "Als we tegen 2050 een CO2-reductie van 90 procent of meer willen, kan dat volgens onze berekeningen niet zonder opslag."

Dat is een gedachte die wereldwijd terug te vinden is. Inmiddels lopen 17 projecten, de meeste in de VS en Canada. Ook in de haven van Rotterdam wordt gewerkt aan een CCS-project. Als dat doorgaat, is het het eerste in Nederland.

Ook de overheid gelooft in die koolstofopslag. "In het regeerakkoord speelt CCS een belangrijke rol. De overtuiging is er dat het er snel moet komen", zegt Strengers. Maar er klinkt ook kritiek: aanpassingen kosten veel geld, dus zijn energiemaatschappijen niet heel happig om eraan te beginnen. "En het kost veel energie om CO2 op te vangen. Waar haal je die vandaan?" En bovendien weten we nog niet goed wat de effecten op lange termijn zijn van CO2-opslag in de grond en ook niet wat het risico op lekken is.