Waarom topontwerpers zó graag dunne modellen willen

Waarom maken ontwerpers dan niet wat meer gangbare of verschillende maten, in plaats van dat kleine catwalkmaatje? "Dat is veel te duur", zegt Collignon. "Ik heb kleding waar alleen al 200 uur aan borduren in zit. Of jasjes waar zes weken aan is gewerkt. Daar kun je niet zomaar twee stuks van maken, zo werkt dat niet."

"Als je internationaal mee wilt doen, zul je dus aan die smalle normen moeten voldoen", zegt Van den Krommenacker. "Ook als je je foto's in de modebladen gepubliceerd wilt hebben, want daar zien ze ook liever de smalle maten."

Ondanks kritiek van buitenaf op de mode-industrie, is er dus weinig veranderd. Eerder dook NOS op 3 in de portfolio's van modellenbureaus en sprak uitgebreid met meer dan twintig modellen. Bekijk in onderstaande video wat er echt achter de schermen van de catwalk gebeurt: