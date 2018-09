Zo dun moet je écht zijn als je model wil worden

Verantwoording

Voor de data-analyse hebben we gekeken naar 25 modellenbureaus. Dat zijn niet alle bureaus in Nederland, want hoeveel modellenbureaus er precies zijn, is niet bekend. Maar op basis van gesprekken met onder anderen modejournalist Cecile Narinx en onderzoeker Sylvia Holla, denken we dat deze lijst de belangrijkste bureaus bevat.

Alle modellenbureaus in onze selectie hebben op hun website een overzicht van de modellen en hun maten. Met behulp van een op maat gemaakt computerprogramma, hebben we per model de heupomvang, taille, en lengte verzameld. De dataset die zo ontstond bevat meer dan 1100 modellen. Bij het indelen van de modellen per maat hebben we halve maten (bijvoorbeeld 90,5 cm) en dubbele maten (90/91 cm) afgerond naar boven (91 cm). Sommige modellen hebben bijvoorbeeld alleen een heup- of lengtemaat vermeld staan. Die hebben we voor onze analyse buiten beschouwing gelaten.

Modellenbureaus gaven aan geen informatie te hebben over maten van hun modellen in eerdere jaren. Daardoor konden we niet kijken in hoeverre er nu iets is veranderd en hoe snel dat is gegaan. We konden daarentegen wel analyseren wat de stand van zaken rond modellenmaten nu is.