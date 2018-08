'Ik ben voor 1000 euro opgelicht en heb nog steeds geen kamer'

De eerste ervaring met Nederland was voor de 21-jarige Jenny uit Singapore niet best. "Ik regelde in juni een kamer in Tilburg en maakte zo'n 1000 euro over naar de verhuurder, voor borg en huur", vertelt ze. "Maar toen hoorde ik opeens niets meer." Met een ongemakkelijk gevoel stapte ze in het vliegtuig naar Nederland.

"Eenmaal in Tilburg, ben ik langs het adres gelopen en bleek daar helemaal geen kamer te zijn", vertelt ze. "Ik heb aangifte gedaan bij de politie en de oplichter is opgespoord. Ik krijg hopelijk mijn geld terug, maar zit nu wel zonder woonruimte. Het hostel is in die zin een geschenk uit de hemel, maar het is wel lastig dat ik de hele tijd op mijn spullen moet letten en nog niet echt kan settlen."