Internationale studenten makkelijke prooi kamerzwendelaars

Op de woningmarkt voor studenten zijn veel oplichters actief. Tientallen adverteerders proberen vooral internationale studenten geld afhandig te maken, blijkt uit onderzoek van Erasmus Magazine (EM), het blad van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

"Ik had 1000 euro borg overgemaakt, maar bij aankomst in Nederland was er geen kamer en kon ik geen contact meer krijgen met de makelaar of het kamerverhuurbedrijf", zegt de 28-jarige Indonesische student Taufiq in het magazine. Taufiq reageerde op een nepadvertentie op Facebook.

Buitenlandse studenten zijn kwetsbaar

Volgens EM zijn de oplichters van internationale studenten wereldwijd actief. Het blad vond enkele tientallen advertenties voor een en dezelfde woning in Rotterdam in exact dezelfde bewoordingen terug in studentensteden over de hele wereld.

EM-redacteur Tim Ficheroux bij RTV Rijnmond: "Buitenlandse studenten zijn kwetsbaar omdat zij vanuit het buitenland een kamer moeten regelen en de kamer niet kunnen bezichtigen voor aankomst. Daardoor is het risico groter dat je in zee gaat met oplichters."

Studenten die reageren op een nepadvertentie van een 'kamereigenaar' of 'verhuurder' moeten vooraf geld overmaken, zogenaamd voor de borg en een eerste maand huur. Meestal moet dat via Western Union of MoneyGram, soms op een internationale bankrekening.

2200 euro borg voor niet bestaand appartement

Ficheroux, die onder een valse naam de proef op de som nam: "We moesten een borgsom overmaken voor een appartement dat niet bestaat. En we moesten zelfs een keer 2200 euro overmaken zonder iets gezien te hebben."

Het is moeilijk in te schatten hoeveel slachtoffers de oplichters maken. Omdat deze vorm van oplichting niet apart wordt geregistreerd, heeft de politie geen zicht op de omvang van het probleem.

"Elk geval is een geval te veel", zegt John van Harten van de Landelijke Studenten Vakbond. Hij zegt zich zorgen te maken. "Het is pijnlijk dat internationale studenten te weinig voorlichting krijgen en niet worden geholpen bij het vinden van een kamer via een makkelijkere weg."