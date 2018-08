Deze mbo-ambassadeurs willen meer erkenning voor hun opleiding

Maar eerst, wat doet een mbo-ambassadeur eigenlijk? "Die laat zien waarom het mbo een beter imago verdient dan het nu heeft", vertelt Sil de Weerd (19), de landelijke mbo-ambassadeur. Hij spreekt namens de 500.000 mbo-studenten in Nederland en gaat op de thee bij politici om over het mbo te vertellen. "Het is wel tof als Mark Rutte je vraagt wat jij van de plannen van het kabinet voor het mbo vindt. Maar de koning ontmoeten is natuurlijk wel de kers op de taart, beter dan dat gaat het niet worden."