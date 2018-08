'Studenten vallen met bosjes uit met psychische problemen'

Studentenorganisaties vinden dat de eisen die aan studenten gesteld worden te hoog zijn geworden. Daar speelt volgens hen het afschaffen van de basisbeurs een grote rol.

"Studenten hebben een bijbaan om zich niet te veel in de schulden te werken", zegt Carline van de LSVb. "Intussen is de druk om de studie binnen vier jaar af te maken hoog, want anders loopt de schuld te veel op. En dan is er ook nog veel druk vanuit de maatschappij om naast je studie andere dingen te doen."

"De arbeidsmarkt is echt anders dan vroeger", zegt Tom van den Brink van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). "Voor een rijkstrainee vragen ze soms om internationale ervaring, bestuurservaring en een eerdere stage. Elke student weet dat je naast je studie heel veel moet hebben gedaan om bepaalde banen te krijgen. En dus word je als schapen in een kudde gedreven om aan al die eisen te voldoen."