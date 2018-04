‘We moeten zombies voorkomen’, dus komt er actieplan tegen burn-outs

Uit onderzoek van de landelijke studentenvakbond (LSVb) blijkt dat een op de drie studenten (34,6 procent) een verhoogde kans op een burn-out heeft. Ter vergelijking: voor de werkende, gezonde bevolking is dit percentage 14,6.

Op hogescholen en universiteiten kan er meer aan gedaan worden om dat op te vangen. Het actieplan mikt bijvoorbeeld op een betere begeleiding tijdens de eerste weken van een nieuwe studie. Maar ook op betere toegankelijkheid van studentenpsychologen, weerbaarheidstrainingen, jaarlijkse screening van studenten op mentale gezondheid of coaching van docenten.

Dankzij het plan is een netwerk ontstaan van verschillende partijen die studenten willen helpen. Hogescholen en universiteiten werken samen met bijvoorbeeld het bureau Studentenartsen en 113 Zelfmoordpreventie.

Rhea van der Dong denkt dat iedere onderwijsinstelling een eigen weg zal kiezen. "Het is een integrale aanpak, waarbij iedere hogeschool en universiteit maatwerk kunnen leveren."

Keuzestress

Dat juist studenten kampen met psychische klachten zoals een burn-out, is volgens Van der Dong niet zo gek. "Al op de basisschool krijgen ze te maken met keuzestress en de druk om te voldoen aan het perfecte plaatje. In de studententijd wordt dat nog erger. Een studie, andere stad, nieuwe mensen. Er komt veel op ze af. En vaak staan ze er dan voor het eerst alleen voor."

Dat erkent docente Jolien Dopmeijer. Ze doet voor Hogeschool Windesheim al sinds 2010 onderzoek naar het welzijn van studenten en was nauw betrokken bij het opstellen van het plan. "Het is belangrijk dat we allemaal erkennen dat het probleem echt is. De studenten van nu worden niet gepamperd, de dagelijkse mentale druk is echt."

In het hoger onderwijs is lange tijd weinig aandacht geweest voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Anders dan in het voortgezet onderwijs ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de student. "Daarin moeten ze ondersteund worden. Juist in de fase waarin zo veel veranderingen plaatsvinden, hebben ze een klankbord nodig", zegt Dopmeijer.