'Ben je ziek? Vervanging zoeken of toch zelf komen'

De oud-teamleider van de Albert Heijn had nog een schaal hoger, in loonschaal C uitbetaald moeten worden. Maar op haar salarisstrookje was ook zij lange tijd 'aankomend kassamedewerker'. Ze trok aan de bel, maar volgens de leidinggevenden moest er eerst nog een cursus gedaan worden voordat ze een trapje hoger kon.

En ze was niet de enige die problemen had in dit filiaal: "Er werd heel veel mee gerommeld: iedereen die achter de servicebalie stond, deed werk in loonschaal B. Maar niemand kreeg daar in uitbetaald. Volgens de leidinggevenden moest je een opleiding hebben, maar het was onduidelijk welke dat was."

Deze oud-teamleider ging na lang aandringen en het doen van de cursus uiteindelijk één loonschaal omhoog, maar dat was nog altijd eentje te weinig. Daarop besloot ze bij een andere supermarkt te gaan werken. "Achteraf denk ik pas: dit was bizar."

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten vooralsnog geen onderzoek in te stellen naar deze misstanden. "Wij hebben zelf nog geen klachten ontvangen, dus daarom hebben we ook nog niks ondernomen."