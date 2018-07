Een stille tocht, want 'kort rokje kan geen reden zijn voor verkrachting'

Naast steun willen Robert en Shelley ook een verschil maken voor een volgende generatie. Robert: "Nu ik zelf vader ben, denk ik niet alleen over mijn eigen toekomst, maar ook over die van mijn dochter. Wat laten we na aan een jongere generatie? We moeten ophouden met vrouwen het gevoel te geven dat zij als slachtoffer schuld hebben aan seksueel geweld en intimidatie. We moeten ons juist sterk maken voor dit soort thema's om te zorgen dat het niet meer gebeurt."

"Ik vraag me vaak af: waarom zou mijn korte rokje een reden zijn dat dit soort dingen gebeuren? Waarom moet ik nadenken over de route die ik naar huis fiets?" Jayda Reenberg (19) loopt vanavond ook mee in de stille tocht. "Deze tocht is een teken van solidariteit, maar vormt hopelijk ook het begin van een gesprek dat doorgetrokken wordt en waarin we ons afvragen hoe we jonge mannen opvoeden. Het is daarom ook belangrijk dat mannen zich sterk maken voor dit soort thema's."

Robert: "Natuurlijk is het belangrijk dat mannen meelopen. Maar bij dit soort dingen maakt het niet uit waar je vandaan komt en of je man of vrouw bent. We zijn er met z'n allen voor het slachtoffer en voor elkaar."