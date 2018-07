Man (18) aangehouden voor gewelddadige verkrachting Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft een verdachte aangehouden voor de verkrachting van een Indonesische uitwisselingsstudente. De arrestant is een man van 18 uit Rotterdam. Hij werd gisteravond opgepakt. Hoe de politie de man op het spoor is gekomen, is niet duidelijk.

De vrouw fietste zaterdag rond 05.00 uur vanaf Rotterdam Centraal naar haar woning aan de Herman Bavinckstraat. Ze kwam daar rond 05.30 uur aan. Kort nadat ze haar fiets buiten op straat op slot had gezet, werd ze aangevallen. De dader sloeg een fietsketting om haar nek en verkrachtte haar. Ze raakte zodanig gewond dat zij met spoed moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Signalement

De politie zette een team van twintig mensen op de zaak. Die hielden onder meer een buurtonderzoek en brachten alle mogelijke routes die het slachtoffer heeft gereden in beeld. Ook werden camerabeelden bekeken om een signalement van de dader te krijgen. De politie liet weten op zoek te zijn naar een man van rond de 20 met een donker getint uiterlijk.

Zondag meldde de politie dat de vrouw toen nog niet aanspreekbaar was. De vrouw is inmiddels geopereerd. Hoe het nu met de vrouw is, is niet bekend.