Vrouw raakt ernstig gewond bij gewelddadige verkrachting in Rotterdam

Een jonge vrouw is zaterdagochtend ernstig gewond geraakt bij een gewelddadige verkrachting in de wijk De Esch in Rotterdam. De vrouw werd rond 05.30 uur voor haar woning door een nog onbekende man aangevallen.

Het slachtoffer was van het Centraal Station in Rotterdam naar huis gefietst. Kort nadat ze haar fiets op slot had gezet, viel de man haar aan. De politie houdt er rekening mee dat de dader het slachtoffer heeft gevolgd vanaf het station.

Camerabeelden veiligstellen

Een groot team van twintig rechercheurs is een onderzoek gestart. In de straat waar de vrouw woont hebben forensische experts uitgebreid onderzoek gedaan. Ook zijn speurhonden ingezet.

De politie benadert eigenaren van camera's om beelden veilig te stellen. Ook heeft een politiehelikopter overzichtsbeelden gemaakt.